Grote ravage bij afgebrande botenbouwer in Heeg

Het bedrijf bouwt elektrische boten en er liggen veel accu's in het pand. Die accu's zijn gevaarlijk en kunnen lang in brand staan. Er moet een speciale takelwagen komen om de ravage op te ruimen, dan pas kunnen de accu's worden geblust.

Van het bedrijf is weinig meer over dan een zwart geraamte. Naastgelegen bedrijven hebben beperkt schade opgelopen. In het pand vlak naast De Stille Boot zit een touwspecialist en het is de brandweer gelukt om dat gebouw te redden. De brandweer heeft er met man en macht aan gewerkt om dat pand te behouden. Mogelijk heeft het wel waterschade opgelopen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar kan momenteel nog geen onderzoek naar worden gedaan. Vanwege de brand is de stroom in het gebied rond het botenbedrijf afgesloten.