Provincie kent toch cultuursubsidie toe aan onder andere Friesland Pop

De aanvragen werden dit jaar door een externe commissie beoordeeld op artistieke kwaliteit. Het advies daarover werd door de provincie overgenomen. Voorheen bepaalde de provincie zelf wie geld kreeg.

Instellingen die eerder wel op subsidie konden rekenen, visten dit jaar daardoor achter het net. Gedeputeerde Poepjes sprong daarom voor hen in de bres. Gevolg is nu dat Friesland Pop, maar ook andere instellingen, nu op financiële steun kunnen rekenen.

Brief

Woensdagmiddag is er een brief over de kwestie naar Provinciale Staten gestuurd. "Daarin staat dat het achteraf bekeken niet een goede beoordeling is geweest", legt cultuurverslaggever Ronnie Porte uit. "Nu is gezegd dat Friesland Pop onmisbaar is en in ieder geval de komende twee jaar geld krijgt."

In de brief valt ook te lezen dat het Bevrijdingsfestival een structurele verankering in de provinciale begroting krijgt. De landschapsprojecten van Sense of Place wordt ook financiële steun toegekend, vanwege de belangrijke rol ervan in de nalatenschap van LF2018.

Cofinanciering

DeDansDivisie, die zich inzet voor professionele dans, heeft nog steun aangevraagd vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Als die wordt toegekend, steunt de provincie ook. Die cofinanciering geld ook voor festivals Welcome to the Village, City Proms en Oranjewoud Festival.

Het Landbouwmuseum, dat ook buiten de boot viel, kreeg eerder toch nog een overbruggingssubsidie van 200.000 euro van de provincie.