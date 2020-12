Nog geen plan van aanpak voor overlast door damherten bij Nijhoarne

Volgens Fokkinga konden de leden van de faunabeheerseenheid het niet eens worden over het plan. Dat is nodig, omdat in de Friese faunabeheerseenheden wordt gewerkt op basis van unanimiteit.

CDA-statenlid Attje Meekma vroeg de provincie afgelopen zomer al om een deel van de damherten af te schieten, omdat de groeiende populatie voor steeds meer problemen zorgt. Plaatselijk belang van Ald- en Nijhoarne vroegen de afgelopen zomer om aandacht voor het groeiende aantal verkeersongelukken met damherten. Ook werden geregeld tuinen van bewoners kaalgegeten door herten.

Meekma is verbaasd dat er aan het einde van het jachtseizoen nog niets aan het probleem is gedaan. Ook vindt ze dat de provincie beter moet communiceren met plaatselijk belang over de provinciale aanpak.

Snel verandering

Gedeputeerde Fokkinga belooft dat de provincie er op zal aandringen dat er begin volgend jaar een faunabeheersplan komt voor de herten bij Ald- en Nijhoarne. Ook zal de provincie de bewoners van het gebied actief informeren over de ontwikkelingen.

Statenlid Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren vroeg de gedeputeerde om ook te kijken naar andere oplossingen zoals het mogelijk afschieten van damherten. Door het maken van corridors naar natuurgebieden in de omgeving kan volgens hem ook worden bevorderd, dat de herten over een groter gebied worden verspreid, hierdoor zouden ze dan ook voor minder overlast zorgen in Ald- en Nijhoarne.