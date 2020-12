Nog geen besluit over aanpak overlast door damherten bij Katlijk

Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne is teleurgesteld dat er dit jaar nog niets is gedaan om het aantal damherten in de streek te beperken. "Er is weer een jaar verloren", zegt voorzitter Bonne Schokker van Plaatselijk Belang. Het probleem zal daardoor volgens hem alleen maar groter worden. "Het gaat wel door met deze dieren. De groep wordt zo alleen maar groter." Schokker is er niet over te spreken dat Plaatselijk Belang nooit een antwoord heeft ontvangen op hun brief over het probleem aan het provinciaal bestuur. "Je verwacht een reactie. Als die niet komt ben je teleurgesteld."