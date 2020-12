KNSB-Cupwedstrijden gaan niet door

Het marathonschaatsen heeft tot nu toe nog geen enkele wedstrijd kunnen organiseren. De KNSB meldt dat er intensief wordt overlegd met NOC*NSF om het marathonschaatsen als topsport aan te merken. "We hopen daar een dezer dagen duidelijkheid over te krijgen", zegt technisch-directeur Remy de Wit van de KNSB. "We zijn in ieder geval superblij dat we topsport langebaan en shorttrack draaiende kunnen houden. We zullen met deze uitzonderingspositie uiterst zorgvuldig om blijven gaan."