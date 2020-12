Nieuw journaal met regionaal nieuws op NPO2

In het nieuwe NOS Regio Journaal komen regionale nieuwsverhalen die ook landelijk gezien interessant zijn. Het bulletin volgt meteen op het NOS journaal om zes uur, en wordt gemaakt door Bureau Regio, de redactie van de regionale omroepen bij de NOS. Na de twee journaals volgt een twee uur durend regionaal blok met programma's met een regionaal karakter: NPO Regio.

Hoofdredacteur Ingrid Spijkers van Omrop Fryslân: "Dit was een uitdrukkelijke wens van de minister, om de regionale omroepen meer te laten samenwerken. We krijgen allemaal geld uit dezelfde pot, dus het is logisch dat je dan gaat samenwerken." Daarnaast krijgen de producties en reportages van de Omrop nu een groter publiek.

Bij de NOS zijn ze blij met de samenwerking, zo vertelt hoofdredacteur NOS Marcel Gelauff: "Met dit nieuwe initiatief snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking met de regionale omroepen verdiept onze journalistieke kwaliteit zich."