Geen bon meer achter de ruitenwisser in Leeuwarden

De parkeerwachters noteren de overtreding alleen nog maar in de computer. Wie verkeerd heeft geparkeerd, of niet heeft betaald, krijgt dan later een brief thuisgestuurd met de overtreding en het bedrag dat moet worden betaald.

De parkeerwachters doen wel een kaartje achter de ruitenwisser, maar daar staat alleen een standaard tekst op. De gemeente geeft als verklaring dat administratie op straat hiermee makkelijker en sneller wordt.