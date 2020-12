Provinciehuis wordt lichtbaken in donkere dagen voor de kerst

Provincie Fryslân @provfryslan

Dizze wike feroaret it provinsjehûs jûns yn in beaken fan ljocht en hope. In teken fan ljocht en hope foar elkenien dy't it dreech hat of iensum is. Mei-inoar komme we troch dizze nuvere tiid: Fryslân yn ferbining. #fryslânynferbining