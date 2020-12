Kabinet: Action en Wibra toch niet open | Waarschuwing voor nep-medewerkers GGD

De ruim 400 winkels van Action in Nederland openen vanaf woensdagmiddag weer hun deuren voor klanten. Ook de Wibra wil op hetzelfde moment open. Klanten kunnen bij de budgetketens uitsluitend terecht voor producten die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren. Alle andere producten worden afgeschermd.

Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. De overheid hanteert een grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep.

De vakbond FNV is kritisch over dat veel winkels toch weer opengaan ondanks de sterke toename van het aantal coronabesmettingen. Bestuurder Linda Vermeulen zegt veel berichten te krijgen van winkelmedewerkers die zich zorgen maken om de gezondheidssituatie. "Maar winkelketens gaan nu gewoon door zoals ze al deden", zegt Vermeulen. "De grootste zorg is het coronavirus. We zouden met z'n allen maatregelen nemen om het virus achter ons te laten."

Politiek leider Lodewijk Asscher van de PvdA wil opheldering van het kabinet over de situatie: