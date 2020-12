Coronanieuws van 16 december: 221 nieuwe besmettingen | Kabinet scherpt regels voor winkels aan

We zijn weer in een harde lockdown beland. Maar welke winkels mogen nu nog wel open en waarom? En hoe houden wij deze tijd met z'n allen vol? Stel jouw vraag aan directeur Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân. Hij is vanmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur te gast in ons radioprogramma Weistra op Wei. App je vraag naar de Omrop-app of bel (058-2123618) tussen 16.00 en 17.00 uur naar de studio!