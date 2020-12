221 nieuwe besmettingen | Kabinet scherpt regels voor winkels aan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bang voor een nieuwe opleving van het coronavirus in Europa en beveelt aan dat mensen tijdens de feestdagen ook in familieverband een mondkapje dragen. De WHO stelt dat er een groot risico is dat er begin van het komend jaar een nieuwe golf van het virus kan komen.

"Het voelt misschien ongemakkelijk om mondkapjes te dragen en afstand te houden in het gezelschap van vrienden en familie", erkent de organisatie. Die benadrukt dat mensen zo wel kunnen zorgen dat mensen in hun omgeving gezond blijven. De WHO roept op bijeenkomsten waar mogelijk buiten te houden en ook dan voorzorgsmaatregelen te nemen.