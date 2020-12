LTO Noord: 'Provincie moet toezien op eerlijke handel stikstofrechten'

Er zijn aardig wat bedrijven die op de mogelijkheid voor extern salderen zitten te wachten. Het kan dan gaan om ondernemers die willen uitbreiden, maar ook om woningbouwprojecten die tijdelijk stikstofrechten nodig zijn. De Friese regeling voor het extern salderen geld eerst voor een jaar en wordt na de tijd geëvalueerd.

Diepste zakken

LTO Noord is bang dat de stikstofrechten aan de neus van de boeren voorbij gaat. "Omdat de stikstofrechten verhandelbaar zijn, is degene met de diepste zakken de koopman", legt Trienke Elshof van de boerenbelangenorganisatie uit.

De grotere bedrijven met veel geld zouden de stikstofrechten dan opkopen, in plaats van de boeren. Elshof: "Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een bedrijf als Eemshaven stikstofrechten in Fryslân koopt omdat die dat nodig heeft voor zijn bedrijf. Als je er geen zicht op houdt, leidt dat tot ongecontroleerde verkoop van stikstof."

Toezicht

LTO Noord wil dat de landbouwsector vooruit kan en zich blijft ontwikkelen. "We zijn er een jaar mee bezig geweest om dat goed te regelen", zegt Elshof. "We hebben er voornamelijk bij de minister op aangedrongen dat er goed toezicht wordt gehouden. Als het te snel gaat, moet er worden ingegrepen."

Rode knop

De organisatie stond erop dat de provincie met goede randvoorwaarden kwam. "Iedere transactie moet worden gemeld bij de provincie en die moet in de gaten houden of er niet te veel stikstofruimte voor de landbouw naar andere sectoren gaat", zegt Elshof. "Er is een soort rode knop gekomen om dat te beschermen."

In sommige provincies is het extern salderen al opengezet. De verkoop van stikstofrechten loopt echter nog geen storm. "Dat heeft ermee te maken dat niet alle provincies de regeling hebben opengezet", verklaart Elshof.