"Heiligverklaring Titus Brandsma mogelijk in februari al"

Titus Brandsma is in 1985 al zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Onder andere voor zijn verzet tegen het nazisme in de Tweede Wereldoorlog en zijn martelaarschap. Brandsma kwam in 1942 om het leven in concentratiekamp Dachau.

Er is nu een belangrijke stap gezet voor de heiligverklaring. Dat heeft te maken met de 'wonderbaarlijke' genezing van Michael Driscoll, een karmeliet uit Florida. De man had een agressieve vorm van kanker maar werd weer beter. Naar eigen zeggen, nadat hij had gebeden tot Titus Brandsma.

Een team van vijf onafhankelijke katholieke artsen heeft nu vastgesteld dat de genezing medisch gezien onverklaarbaar is.