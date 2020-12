Kunstenaars bestrijden eenzaamheid in Leeuwarden met verhalen over de liefde

Bewoners is gevraagd naar een verhaal van hun over de liefde. Deze verhalen zijn opgenomen en er is een podcast van gemaakt. Er komt van alles voorbij: over hond Lasse of over de liefde voor Jiddische muziek. Hier wordt dan een liedje over gemaakt. "In een liedje kun je het verhaal weer op een andere manier terug horen, dat gaat recht naar het hart toe. Kunst is in staat mensen op een andere manier bij hun gevoel te brengen. We willen ze opnieuw de energie van het leven laten voelen", vertelt kunstenaar CP Berbée.

Singer-songwriter Sarah Söteman maakt de liedjes en er wordt een cd van gemaakt. Ze vindt het iedere keer weer spannend om haar liedje te laten horen. "Vooral omdat het liedje speciaal voor iemand bedoeld is. Ik raak snel ontroerd als ik zie dat het degene raakt. Op zo'n moment moet ik goed mijn best doen om door te blijven spelen. Ik vind dit mooi en heel dankbaar", zegt Sötemann.