Voorzitter melkveehoudersvakbond NMV wil hardere aanpak ganzen

De Raad van State werd gevraagd om zo snel mogelijk een inhoudelijke rechtszaak te beleggen over de provinciale natuurbeschermingsverordening. Daarin is geregeld dat bij een beschermd ganzengebied in een een strook weiland van 150 meter breed geen ganzen mogen worden verjaagd.

Volgens Wiegersma, die land heeft bij Rinsumageest, kan hij daardoor geen ganzen verjagen op zo'n 6 tot 7 hectare weiland. De verordening moet volgens hem van tafel, omdat die in strijd zou zijn met landelijke wet- en regelgeving.

Meningen verdeeld

De provincie geeft 10 miljoen euro uit voor ganzenschade, maar dat zou niet voldoende zijn. Er zou veel meer schade zijn die nu niet wordt vergoed. Over die schade zijn de meningen verdeeld. Uit een eerder onderzoek in opdracht van de provincie, uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga met vogelonderzoekers van Sovon Vogelonderzoek, blijkt dat tegen de tijd dat er voor het eerst wordt gemaaid, de meeste schade door ganzen al is hersteld. De schadetaxaties zouden te vroeg komen.

Dat er volgens Wiegersma en fauna-adviseur Van Kempen nu vier keer zoveel winterganzen zouden zijn, verbaast Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek in Fryslân. "Ik heb geen idee waar zij die cijfers vandaan halen", zegt hij. Volgens hem klopt er niets van. De reproductie van sommige ganzensoorten loopt bijvoorbeeld terug en de brandganzen zijn steeds korter in Fryslân.