Telefoon staat roodgloeiend bij hotels

Maar er verandert ook iets: "Grote verandering is dat we geen restaurantfunctie meer hebben. We mogen niet meer koken en drankjes inschenken en dat gaat tegen onze natuur in. Daarom is er speciaal een afhaal ingericht, dan kunnen mensen toch komen. Ze mogen dan bij het afhaalloket hun eten ophalen en dat op hun kamer ophalen."

Studentenproject ligt stil

Twa wiken ferline sette it hotel de duorren noch iepen foar studinten fan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert. De studinten krigen in plakje om te studearjen, om't se oars allinnich mar thús sitte.

Twee weken geleden zette het hotel de deuren nog open voor studenten van hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. De studenten kregen een plaatsje om te studeren, omdat ze anders alleen maar thuis zitten. "Dat studentenproject ligt nu ook stil", verzucht Schreuder. "We kregen veel positieve reacties van de studenten. Maar helaas is dat nu ook klaar."