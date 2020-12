Marian Jager-Wöltgens moet voor rust zorgen in Ooststellingwerf

Jager-Wöltgens is de vierde wethouder van de gemeente. Dat is een gevolg van het uit elkaar vallen van met name Ooststellingwerfs Belang, waardoor het college geen meerderheid meer had in de raad. De oppositiepartijen hebben nu een meerderheid in de raad en ze voelen zich niet vertegenwoordigd.

Rust

De komst van Jager-Wöltgens moet dat oplossen. Ze is wel lid van de PvdA, maar ze wordt aangesteld als partij-onafhankelijk wethouder. Haar politieke ervaring moet bijdragen aan rust in de gemeente.

Veel ervaring

Ze was eerder al wethouder in dezelfde gemeente, lid van Provinciale Staten in Fryslân en waarnemend burgemeester van Opsterland. Verder is ze in bestuursfuncties actief geweest en bij nationaal park Drents-Friese Wold, Fier, Omrin, Staatsbosbeheer en zorggroep Liante.

"Ik heb er veel zin in om de komende periode samen met de gemeenteraad, het college en de inwoners te werken aan een aantrekkelijke, dynamische en duurzame gemeente," aldus Marian Jager-Wöltgens.