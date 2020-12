VIDEO: Een jonge Totilas, geboren en gevormd in Broeksterwoude

Het voormalige toppaard Totilas is doord. Totilas, geboren en gevormd in Broeksterwoude, wordt gezien als het beste dressuurpaard ooit. Met dressuurruiter Edward Gal pakte hij de grootste prijzen. Later kocht een Duitse eigenaar Totilas over. Woensdag werd hij onwel. Totilas werd nog geopereerd, maar hij heeft het niet gered. Totilas werd 20 jaar.

Jan en Anna Schuil hebben Totilas groot gemaakt, hij was al op heel jonge leeftijd een fenomeen: