Team Frysk zoekt ijs: Elfstedenhal is dicht en Thialf mag niet

"We zitten in hetzelfde uur als de massastart", legt Hoekstra uit. "Dat is een speciaal uur voor schaatsers die meedoen aan de massastart." Team Frysk kan zelfs geen uur krijgen in Thialf of meetrainen met andere profploegen, omdat ze geen topsportstatus hebben. "We trainen en schaatsen als topsporters, maar we worden gezien als amateurs."

Rijders als Anema en Talsma doet landelijk met de besten mee. Kunnen die geen uitzondering krijgen? "Dat wil iedereen wel, uitgezonderd de KNSB", zegt Hoekstra. Maar ook voor de schaatsbond is het niet eenvoudig. "Die moeten dat dan weer aanvragen bij de minister van Sport. Dat is lastig."

Veel improviseren

Het is een lastige periode en het vraagt veel improvisatie. "Je moet geduld hebben, geduld hebben en nog eens geduld hebben. Zo deden we de krachttraining ook altijd bij een fitnesshal in Heerenveen, maar die moeten ook dicht. Dus ook daarvoor moeten we een nieuwe locatie zoeken. Ik praat met Thialf of het daar kan, maar daar mogen alleen sommige schaatsers die daarvoor zijn uitgenodigd."