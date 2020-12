De handel in stikstofrechten begint zaterdag in Fryslân

De landbouwsector is kritisch over het extern salderen, omdat het risico bestaat dat partijen met meer geld stikstofruimte opkopen. De provincie zal de stikstoftransacties daarom goed volgen om ervoor te zorgen dat er geen 'gekke dingen' gebeuren.

De provincie Fryslân zou eerst in oktober een besluit nemen over het extern salderen, maar stelde dat toen uit omdat de Tweede Kamer nog moest debatteren over de stikstofwet van minister Schouten van landbouw. Nu de Tweede Kamer groen licht heeft gegeven, vindt de provincie het een goed moment om ook in Fryslân het extern salderen toe te staan.