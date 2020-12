Nyck de Vries tweede in Formule 1-test: "Wat een ongelooflijke auto"

Het ging om de zogeheten Young Driver Test op het circuit van Abu Dhabi. Nyck de Vries zette de tweede tijd neer in zijn auto van kampioensteam Mercedes. Zijn rapste ronde was 1.36,595. Daarmee was hij twee tienden langzamer dan Fernando Alonso. De Spaanse oud-wereldkampioen was de snelste in een auto van Renault.

"Dit was een heel bijzonder debuut in de Formule 1. Wat een ongelooflijke auto, hij komt echt van een andere planeet", zegt De Vries. "Je kunt zo laat remmen en zoveel snelheid meenemen de bocht in. Het was een genot om in deze auto te mogen rijden en het verbaasde me hoe snel ik me op mijn gemak voelde in de auto. Het team was ook heel behulpzaam en deed er alles aan om mij een goed gevoel te geven."

De Vries reed in totaal 110 rondjes in de W11.

Formule E

Ook de Belg Stoffel Vandoorne mocht een testrit maken in de snelle bolide van Mercedes. Hij werd derde. De 25-jarige Nyck de Vries werd in 2019 kampioen in de Formule 2. Het lukte hem toen niet om een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1. Hij koos ervoor om zijn carrière te vervolgen in de Formule E, een klasse voor elektrische auto's.