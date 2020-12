Provincie komt met coronasubsidieregeling voor kleine culturele initiatieven

De provincie denkt daarbij aan podiumkunst, exposities en en community art. Het laatste is een kunstvorm waarbij kunstenaren samenwerken met burgers om een kunstwerk over een sociaal of maatschappelijk vraagstuk te maken.

Mooie culturele en sociale lente

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes wil met deze regeling kunstenaars in Fryslân stimuleren om iets nieuws te ontwikkeling voor na de huidige lockdownperiode. "Juist om ervoor te zorgen dat we een mooie culturele maar ook sociale lente ingaan, hebben we deze regeling gemaakt", zegt Poepjes. Volgens haar hebben veel kunstenaars het lastig in deze periode. Ze wil ook podia stimuleren om na te denken over activiteiten na de lockdown en daarvoor in samenwerking met kunstenaars iets te ontwikkelen.

Voor de regeling is anderhalve ton beschikbaar. Aanvragers kunnen 100 procent van de kosten vergoed krijgen tot een maximum van 10.000 euro. De regeling is open van 4 tot 15 februari. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.