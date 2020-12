Coronavaccin Pfizer in aantocht: "Maar nog wel wat haken en ogen"

"In potentie zouden we iets eerder kunnen beginnen met vaccinatie," zegt Van Elsacker. "Maar ik weet niet in hoeverre de organisaties ook echt die versnelling kunnen geven, dus het is lastig om de effecten in te schatten. Bovendien moet het vaccin bij -70 graden bewaard worden, dus ook logistiek heeft het de nodige haken en ogen. Ik weet niet hoever men is met de voorbereiding."

Daarom is ze nog voorzichtig, de goedkeuring voor Pfizer moet er eerst zijn. "En hopelijk komen er ook andere vaccins, want alleen dit is onvoldoende. Maar er begint wel een andere fase. Ik hoop in de komende maanden een kentering te zien, een effect van ons handelen. Eindelijk wat zicht op dat het een keer stopt."

"De lontjes worden korter"

Van Elsacker is blij met de lockdown die er nu is, vooral omdat ze om haar heen ziet dat mensen in de coronazorg het niet lang meer volhouden. "Je hoort het uit de ziekenhuizen, maar ook uit de laboratoria en bij de collega's van de GGD. Het is al maanden volle bak en dat begint z'n tol te eisen. Even uithijgen gaat niet lukken. We hebben te maken met een toenemend ziekteverzuim. Iedereen is betrokken en bevlogen, niemand wil collega's snel afvallen. Maar de lontjes worden korter."

"Ik had de lockdown wel wat eerder gewild"

Als het aan Van Elsacker had gelegen, had de lockdown ook wel eerder mogen worden afgekondigd. "Ik had de lockdown persoonlijk wel wat eerder gewild. Als je de getallen ziet oplopen, dan denk je: dit komt gewoon niet goed. De ziekenhuis- en intensive care-cijfers hollen er achteraan. Dat is niet altijd zo helder voor mensen. Nu ingrijpen betekent dat je het effect pas over twee weken ziet. Maar goed, de overheid heeft zoveel overwegingen te maken. Het gaat niet alleen om mijn blik op het geheel."

Dat er mensen zijn die denken dat het virus niet bestaat en die tegen de kabinetsmaatregelen protesteren, daar kan ze niet goed bij. "Ik vind het lastig om daarmee om te gaan, als ik eerlijk ben. Het is geen gewoon griepje. Het kan een onzichtbaar probleem zijn, zeker als je persoonlijk nog geen mensen kent die erdoor ziek zijn geworden. Maar ik kan niet volgen hoe het werkt in de hoofden van mensen die denken dat het geen probleem is."