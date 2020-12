Beeld Betje en Roosje Cohen eindelijk weggehaald

De Joodse Betje en Roosje Cohen overleefden de oorlog. Ze waren verkoopsters op de veemarkt en op de Schrans. In 1998 kwam het beeld bij de spoorovergang op de Schrans. Door een herinrichting is het beeld verplaatst. Het stond een poosje eenzaam en alleen op een kleine verhoging tussen de fietsers en de auto's, dat is tegen het zin van veel Leeuwarders. Op de oude locatie waren er ook bankjes en groen. Nu is het een kale bedoening. Een speciaal opgerichte actiegroep wil dat Roosje een betere locatie krijgt.