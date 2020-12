A32-afrit naar centrum Heerenveen na januari een half jaar dicht

In november is al begonnen met het werk aan het viaduct bij de K.R. Poststraat, dat vier meter breder wordt. Daardoor is er ruimte voor een nieuwe invoegstrook voor verkeer richting Leeuwarden. Verkeer uit het centrum van Heerenveen vandaan kan in de nieuwe situatie meteen rechtsaf de snelweg op.

Heerenveen Beter Bereikbaar

Het werk valt allemaal in het project Heerenveen Beter Bereikbaar, van gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Het project is opgezet om overlast en verkeersdrukte aan te pakken. Op de website van Heerenveen Beter Bereikbaar is meer informatie te vinden.