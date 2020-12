Nieuw schip Rederij Doeksen voor het eerst naar Vlieland

De nieuwe veerboten van Doeksen worden later in gebruik genomen dan gepland. Het oorspronkelijke plan was dat de boten in 2018 konden varen. De twee nieuwe veerboten liepen waterschade op toen ze van Vietnam naar Nederland onderweg waren. Ook april 2020 als nieuwe datum voor het in de vaart nemen van de boten werd niet gehaald. Het heeft tijd gekost om de problemen op te lossen en er was nog veel meer tijd nodig voor het afbouwen van de catamarans.

Ontwerpbureau Vripack uit Sneek tekende voor het ontwerp van het interieur en exterieur. De nieuwe schepen zijn voorzien van toepassingen die ze zuiniger en schoner moeten maken.