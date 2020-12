Landgoed De Slotplaats in Bakkeveen zoekt pachter voor 'groene horeca'

Volgens Jan Wilem Zwart was Bakkeveen vroeger een pleisterplaats, een plek waar mensen een tussenstop maakten om te rusten. "Op de eerste plaats is Bakkeveen eigenlijk een hoogtepunt in deze omgeving. Hierachter liep een hele mooie weg, de Beakendyk, ik noem die ook weleens de A7 van de middeleeuwen."

"Er was veel bedrijvigheid in Bakkeveen, vanuit Groningen, Drenthe en Fryslân. De Slotplaats zoals die nu bestaat, is in 1818 gebouwd, vertelt Zwart. "Het gebouw is nu van Natuurmonumenten. Ze hebben er in 1997 een theehuis van gemaakt. We zijn nu op zoek naar een nieuwe ondernemer."

Groene horeca

De nieuwe pachter zal onder het mom van 'groene horeca' te werk gaan. "Dat is voor ons ook ontzettend spannend", aldus Zwart. "Want wat is dat nu precies? We gaan op zoek naar producten uit onze eigen regio, je probeert je energie aan te passen, je kijkt kritisch naar wat je nodig hebt."

Zo kan er bij een lunch bijvoorbeeld sinaasappelsap worden geserveerd, maar dat moet vaak van ver komen. Een groenere optie zou zijn om sap te maken van het fruit uit de fruitgaard van het landgoed, of van de appels van een bedrijf uit de omgeving. "Dat je je bewust bent van welke producten dat je aanbiedt", zo omschrijft Zwart het concept.