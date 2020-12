Operationeel tekort SC Heerenveen loopt verder op

Bezuinigingen

In november heeft SC Heerenveen een bezuinigingsronde doorgevoerd door tien werknemers te ontslaan. Door deze gedwongen ontslagen heeft de club een half miljoen euro bespaard aan de uitgavekant. Ook het spelersbudget, het bedrag dat beschikbaar is voor de salarissen van de spelers, is met een half miljoen euro naar beneden gebracht.

Bovendien is de directie nog altijd in gesprek over de stadionhuur. SC Heerenveen betaalt Sportstad Heerenveen ieder jaar 2,2 miljoen euro exclusief onderhoud. SC Heerenveen wil dat bedrag met een miljoen euro verlagen.

Investeringen

SC Heerenveen heeft niet alleen maar bezuinigingen doorgevoerd, er is ook geïnvesteerd. Zo zijn er nieuwe videoschermen en een nieuwe geluidsinstallatie. Ook is er geïnvesteerd in een nieuw toegangscontrolesysteem en twee trainingsvelden op het complex Skoatterwâld zijn vervangen.