Plotsklaps de laatste schooldag: "Ik was een beetje boos"

"We hopen dat iedereen wel met een fijn gevoel naar huis gaat," zegt Van Vliet. Toch voelt het wel vreemd voor haar. "Ik had er niet op gerekend dat het vandaag de laatste dag zou zijn met z'n allen in de klas. We moesten wel even schakelen, maar gelukkig hadden we wat ervaring van de vorige keer en weten we een beetje wat er gebeuren moet. Maar de rest van de week nemen we wel de tijd om het thuisonderwijs op poten te zetten." Dinsdag krijgen de kinderen al de boeken mee naar huis.

"Soms wil je even met elkaar zijn."

Ook voor de kinderen loopt het ineens anders gan gepland. Een meisje in de klas zegt: "Ik vind het wel vreemd dat het nu de laatste dag voor de kerstvakantie is. Anders is dat altijd op vrijdag, nu is het ineens op dinsdag." Ze vindt het niet fijn dat ze nu vijf weken thuis moet zitten. "Ik vind het niet leuk, want dan kun je ook vijf weken je vrienden niet zien. En dat is heel stom, want soms wil je even met elkaar zijn. Dan verveel je je ook wel eens thuis."

"Ik was een beetje boos"

Een jongen in de klas vond het met name erg stom. "Ik was een beetje boos. Ik vond het irritant. Ik wilde eigenlijk de televisie kapot slaan, maar zo erg was het nu ook weer niet. Maar ik vond het gewoon heel stom."

Een andere leerling geeft aan dat het thuis volgen van de les ook wel voordelen kan hebben. "Ik vind het wel een beetje vreemd, maar thuiswerken is ook wel eens fijn. Alleen is het jammer dat ik met mijn broertje zit. Het voelt wel raar dat dinsdag ineens de laatste schooldag van het jaar is."