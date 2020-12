Hema blijft open voor 'essentiële spullen' zoals babyspullen, rookworst en taart

Onder andere de Hema in Stiens en Franeker bevestigen het nieuws en zeggen open te blijven voor essentiële spullen. Andere Hema's in Fryslân hebben nog niet gereageerd op het nieuws of zij ook open zijn.

"We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan", verklaart Hema-woordvoerder Frederike van Urk de beslissing om de winkels open te stellen, ondanks de lockdown.

2.000 taarten

Door de strenge maatregelen die premier Rutte maandagavond aankondigde moeten alle winkels die geen voeding verkopen dicht, net als scholen en sportscholen. "Er stonden 2000 bestelde taarten vanochtend klaar om afgehaald te worden."

De beslissing om het grootste deel van de 540 winkels toch open te laten gaan, is genomen in samenspraak met de branchevereniging en 'Den Haag', aldus Van Urk. De Hema's zijn vannacht helemaal 'omgebouwd': de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet.