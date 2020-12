Deel Friese Waddenkust krijgt mogelijk speciale UNESCO Biosfeer-status

De 'Biosfeer-status' levert geen extra beperkingen, regels of toezicht op. Dat geldt ook voor de landbouwsector. In dit soort gebieden wordt gewerkt aan een 'duurzame sociaal economische ontwikkeling in balans met de natuur' en in dit geval moet het ook de bestaande samenwerking daarvoor ten goede komen.

Identiteit versterken

Het is geen opzichzelfstaand doel, maar het zou een instrument kunnen zijn om een dikke streep te zetten onder de identiteit van het gebied langs de Waddenkust. Duitse toeristen zijn in eigen land liefhebbers van dit soort gebieden en deze status zou hier een zelfde uitwerking kunnen hebben. Er zijn momenteel 714 'biosfeergebieden' in 129 landen.

Symposium

Het vormt ook de aanleiding voor een online symposium op 5 februari volgend jaar, met de Nederlandse UNESCO-commissie over het Unesco 'Man & Biosphere Programma'. De Waddenzee is ooit ook zo'n 'Biosfeergebied' geweest, maar toen het een Werelderfgoedgebied werd, was dat niet langer nodig.