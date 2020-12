Buma: "Carbidschieten mag, maar het is geen leuk feestje dit jaar"

Hoewel er in Nederland grote regionale verschillen zijn in het aantal coronabesmettingen is het volgens Buma belangrijk dat Fryslân de landelijke lijn volgt. "Ook in Fryslân loopt het razendsnel op. We zitten dan aan de onderkant van de landelijke cijfers, maar hoger dan ooit in Fryslân, dus wij moeten gewoon meedoen."

Zure appel

Het is de bedoeling dat de contactmomenten tussen mensen zo veel mogelijk worden beperkt. Daarom moeten bijvoorbeeld niet-essentiële winkels, openbare voorzieningen en scholen voorlopig hun deuren sluiten. Verder geldt het advies om niet meer dan twee mensen thuis te ontvangen. Alleen op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering, dan mogen het drie mensen zijn.

"Het is een zure appel dat je met de feestdagen niet lekker de stad in kunt gaan of mensen op bezoek kunt hebben", zegt Buma. "Het is een hele moeilijke periode van het jaar. Maar dat geldt voor iedereen."

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens Buma komt dat grotendeels neer op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en is de coronacrisis niet op te lossen met handhaving. "Het heeft geen enkele zin om te wachten tot er een handhaver naast je staat die kijkt of jij de regels volgt, want dat virus kan al lang overgesprongen zijn. Dit moeten we echt samen zelf oplossen."

Het verzet tegen de coronamaatregelen lijkt echter steeds meer toe te nemen. Toen premier Rutte zijn toespraak hield, was op de achtergrond protest te horen van mensen buiten. "Heel Nederland is er klaar mee. Maar het virus is er nog en de situatie is heel ernstig. Het enige wat we nu kunnen doen, is ons eroverheen zetten. Het is een ernstige crisis die lang duurt."