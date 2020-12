Harde lockdown verstandig, zegt epidemiologe: "Anders loopt het uit de hand"

Dat we ons al sinds maart niet goed aan de maatregelen houden, komt ook doordat we het lastig vinden om geen sociale contacten te hebben. "We zijn sociale wezens", zegt Metting. "Dat blijkt ook uit dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden of als we op bezoek zijn bij familie of vrienden. Dat is een slecht teken voor de kerstvakantie, dus ik kan me heel goed voorstellen dat de overheid deze maatregelen neemt."

Bovendien is het moeilijk om in te schatten hoe veel invloed je als individu hebt op de verspreiding van het virus. "Als ik als enige naar de winkel ga, beïnvloed ik dan de hele verspreiding van het virus?", is een van de vragen die mensen hebben. "Bovendien denkt een deel van de mensen denkt dat corona niet ernstig is, dat het een griepje is."

Daarom is goede informatie erg belangrijk, zegt Metting. "Wat het virus doet, hoe het overspringt en hoe besmettelijk het is."

Niet iedereen heeft een computer

We moeten ons ook goed bedenken dat veel contacten nu met de computer en het internet gaan. "Maar er is nog steeds best een grote groep die geen of weinig gebruik maakt van de computer. Elf procent van de 16- tot 65-jarigen gebruikt geen computer, dat is best een grote groep. En als dat de enige manier is om contact te zoeken met de buitenwereld, is het best lastig."

Stip op horizon

Het vertrouwen in de overheid en het draagvlak voor het beleid is nog steeds groot. "Dus ik verwacht ook dat mensen de maatregelen nu naleven." Een ding dat mensen wel missen, is een stip op de horizon. "Als je weet dat het in juni afgelopen is, dan is het even doorbijten en dan houd je het wel vol. Maar misschien duurt het nog wel een jaar. Dat is een heel belangrijk punt en daarin kan de overheid wel wat meer inzicht in geven: wanneer gaat alles open, hoe zit het met de vaccinaties, wanneer komen die beschikbaar en hoe gaan we dat organiseren?"