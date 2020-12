OMT: zonder nieuwe lockdown maanden langer coronaregels

Snelle ademtesten kunnen straks vooralsnog alleen worden ingezet bij mensen mét klachten die zich op corona laten testen in de GGD-teststraten. Als betrokkenen positief worden getest, moet deze uitslag wel worden herbevestigd met een andere test, bijvoorbeeld een antigeentest.

Maar als mensen negatief testen met de ademtest van SpiroNose, is dat voldoende en is er geen tweede test nodig. De uitslag van een ademtest laat een paar minuten op zich wachten en die van een antigeentest ongeveer een half uur tot drie kwartier.

De ademtest is vooral goed in het aangeven of iemand níet besmet is, blijkt uit de proefsituaties. Minister De Jonge gaat nu kijken hoe de ademtest grootschalig kan worden ingezet bij de teststraten. Daarvoor moeten er bijvoorbeeld voldoende apparaten komen waarmee de ademtesten worden uitgevoerd.

Gebruik in horeca

De ademtest is nog niet goed onderzocht op andere doelgroepen, zoals bij mensen zonder coronaklachten. Dat moet eerst gebeuren, stelt het OMT, voordat deze test mogelijk ook kan worden ingezet in bijvoorbeeld de horeca. De Jonge schrijft ook dat er een proef komt met het gebruik van de ademtesten in de langdurige zorg.

Bij de standaardtesten die bij de meeste mensen tot nu toe worden afgenomen, de zogeheten PCR-testen, duurt het langer voordat een uitslag bekend is. Die periode verschilt nu vaak per regio of GGD.