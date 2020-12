Langere wachttijden teststraten | Reproductiegetal omhoog van 1 naar 1,24

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 115 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 146 minder dan maandag, toen waren het er 261. Dat hoge aantal besmettingen van maandag kwam ook omdat het een inhaalslag van dit weekend was. Over de laatste zeven dagen gezien is het dagelijks gemiddelde 171 besmettingen.

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uren opnieuw vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (30). Daarna komen Leeuwarden (18) en Dantumadiel (13).

Landelijk

Het aantal gemelde besmettingen is lager door technische problemen bij de GGD'en. In werkelijkheid zijn daarom meer besmettingen vastgesteld. Er moeten nog zo'n 6.000 testen worden ingehaald. In Fryslân betekent het dat er nog zo'n 100 positieve testen onderweg zijn. Daarom worden de getallen de komende dagen weer hoger.