Kabinet kijk na jaarwissel of basisscholen eerder open kunnen

Als het Europees Geneesmiddelenbureau het eerste coronavaccin maandag goedkeurt en de Europese Commissie voor Kerstmis groen licht geeft, kan het coronavaccin Pfizer al snel op de Europese markt worden toegelaten. Dat betekent niet dat er verder geen halen en ogen zijn, zegt Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog bij het medisch laboratorium Izore in Leeuwarden. Maar ze hoopt wel dat er straks een nieuwe fase aanbreekt in deze coronatijd.

"In potentie zouden we iets eerder kunnen beginnen met vaccinatie," zegt Van Elsacker. "Maar ik weet niet in hoeverre de organisaties ook echt die versnelling kunnen geven, dus het is lastig om de effecten in te schatten. Bovendien moet het vaccin bij -70 graden bewaard worden, dus ook logistiek heeft het de nodige haken en ogen. Ik weet niet hoever men is met de voorbereiding."

Daarom is ze nog voorzichtig, de goedkeuring voor Pfizer moet er eerst zijn. "En hopelijk komen er ook andere vaccins, want alleen dit is onvoldoende. Maar er begint wel een andere fase. Ik hoop in de komende maanden een kentering te zien, een effect van ons handelen. Eindelijk wat zicht op dat het een keer stopt."