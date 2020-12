Hema blijft open voor rookworst, taart en babyspullen

Het schooljaar is ineens een stuk korter, voor basisschoolkinderen is dinsdag de laatste dag voor de kerstvakantie door de lockdown. Juffen en meesters doen hun best om er toch nog een mooie afsluiting van te maken. "We hebben nog even het kerstverhaal verteld en een kleine kerstviering met elkaar gehouden. Dat was niet helemaal zoals we het van tevoren bedacht hadden, maar het is toch even een gezellige afsluiting," zegt juf Esther van Vliet van CBS De Slotschool in St.-Annaparochie.