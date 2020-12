Stervensbegeleiding in Fryslân onder druk door tekort aan vrijwilligers

Van der Veen en Vellinga zijn beiden 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om familie van mensen in hun laatste levensfase in contact te brengen met de vrijwilligers. In maart hebben ze nog het 25-jarig bestaan van de VPTZ gevierd met een gezellige avond in Theater Sense in Dokkum.

Moeilijk voor alleenstaanden

"Toen hadden we meer dan 25 vrijwilligers beschikbaar, nu zijn dat er hoogstens 15 of 16. Dat betekent dat we van de 62 aanvragen maar liefst 15 niet positief konden beantwoorden!", leggen de coördinatoren uit. "Voornamelijk voor de vrijgezellen onder onze cliënten, die geen familie of vrienden om zich heen hebben, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Wat zou het mooi zijn als wij binnenkort wel weer in ieder geval tot inzet kunnen komen."

Hoewel het vrijwilligerswerk dankbaar werk is, is het lastig om vrijwilligers te vinden. Ze krijgen eerst een opleiding om op deze specifieke zorg toegerust te zijn en moeten bovendien bereid zijn om ook 's nachts te werken.