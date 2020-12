Een derde van horecaondernemers in Fryslân hoeft minder huur te betalen

Volgens Corné van der Erve van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Fryslân, is het goed nieuws dat AB InBev zijn verantwoordelijkheid neemt. "Ongeveer een derde fan alle horecaondernemers in Fryslân is aangesloten bij Ab InBeV. Een kwart van de huur is tenminste iets."

AB InBev is zelf geen eigenaar van de panden maar verhuurt de gebouwen. In april en mei heeft AB InBev ook al de huur van ondernemers geschrapt die een pand bij de brouwerij hadden. De brouwer kondigt ook aan bier gratis te vervangen voor vers bier. De steun komt bovenop de andere steunmaatregelen die AB InBev al heeft genomen, zoals het gratis terughalen van een aangebroken tank bier.

In totaal huren 700 ondernemers een pand van AB InBev.