Vogelgriep vastgesteld in Buitenpost, 28.000 kippen geruimd

Het vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest, maar ook op andere dieren en op dieren die van bedrijven komen waar vogels worden gehouden. Verder gelden er ook nog landelijke maatregelen, zoals een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee.

Al vaker

Afgelopen week werd ook bij een bedrijf in St.-Annaparochie vogelgriep vastgesteld. Er werden 21.000 kuikens geruimd. Eerder al werden 90.000 kuikens geruimd bij een bedrijf in Witmarsum, ook vanwege de vogelgriep. En vlak over de provinciegrens met Groningen, in Lutjegast, zijn 48.000 kippen afgemaakt.