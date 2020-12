Rechtbank veroordeelt machinefabriek Douna tot hoge geldboete voor dodelijk bedrijfsongeval

De rechtbank in Zwolle heeft machinefabriek Douna uit Leeuwarden veroordeeld tot het betalen van een boete van 30.000 euro, omdat het bedrijf in strijd met de 'Arbeidsomstandighedenwet' heeft gehandeld. Als gevolg daarvan kwamen in mei 2018 twee medewerkers van Mokveld Valves uit Gouda te overlijden in de productiehal van het Leeuwarder bedrijf. Het bedrijf uit Gouda moet een boete van 60.000 euro betalen.