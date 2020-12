Longarts MCL eens met maatregelen, burgemeesters overleggen nog over carbid

De ziekenhuizen hebben het moeilijk. Het Regionaal Overleg Acute Zorg wil van de ziekenhuizen weten hoeveel ruimte ze nog hebben. Van Geffen vindt dat lastig om aan te geven. "Maar als er een iemand extra op een intensive care-bed komt die er niet voor bestemd was, dan kunnen er tien of vijftien operaties niet doorgaan. En dat zijn serieuze zaken: hartoperaties, kankeroperaties. Alleen met teamwork zorgen we ervoor dat alles door kan gaan."

Hopelijk rust

Rutte heeft veel gezegd, maar niet veel over de openbare orde. Sinds 1 december ligt dat bij de gemeenten. Burgemeester Veenstra is ook voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten: "Het feit dat deze regels helder zijn, geeft hopelijk rust. Dat zou het handhaven van de openbare orde makkelijker maken."

Veenstra schrok wel van de drukte die hij maandag in de provincie zag toen de maatregelen waren uitgelekt. "Toen ik om zes uur het provinciehuis uitstapte, was het hartstikke druk. Ook in Joure en in Balk. We moeten over een aantal dagen maar kijken wat het effect is."

Onzekerheid over carbidschieten

Dan rest er nog één vraag: hoe komt het met het carbidschieten in de provincie? "We zullen controleren op oudejaarsdag. Maar met deze nieuwe regels, moeten we ook even goed kijken naar de vergunningen die we hebben afgegeven. Is dat nog actueel? Of moeten we het aanscherpen?" Daarover komt binnenkort overleg.