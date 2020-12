VIDEO: Krijgen we ooit de oude Sjinkie weer te zien?

Knegt maakte indruk op bondscoach Jeroen Otter, die vooral kan genieten van de 500 meter van de Bantegaaster. "Dat was de grandioze oude Sjinkie. In 2017 deed hij dat in Ahoy met de beste sprinters van de wereld, ze even stil zetten." Men is onder de indruk, maar zijn ploeggenoten zijn minder verrast. Suzanne Schulting is namelijk 'echt heel trots' als ze Sjinkie ziet schaatsen, maar niet verbaasd. "Ik zie in de trainingen de afgelopen tijd dat het steeds een stukje beter gaat en de snelheid er meer in komt. In die zin ben ik niet verrast. Ik vind het heel mooi om te zien."

Vriend en ploeggenoot Daan Breeuwsma is ook niet onder de indruk van Sjinkie's prestatie op het NK. "Ik zie hem elke dag, dus ik weet hoe goed hij kan rijden. Het is niet zo dat ik extreem onder de indruk ben. Ik weet dat hij dit kan."