Rutte: "Dat we erdoorheen komen, staat voor mij vast"

"We hebben niet te maken met een reguliere griep, zoals sommige demonstranten denken", zegt Rutte. "Maar met een virus dat iedereen hard kan raken. Elke dag overlijden gemiddeld 60 mensen aan corona. Getallen zijn abstract en vertellen niet het hele verhaal. Mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen lopen al drie maanden op hun tandvlees. de rek is eruit."

"We hebben geen keus, het aantal contacten tussen mensen moet omlaag." Daarom gaat het land met ingang van dinsdag voor een groot deel op slot. "We sluiten alle plekken waar mensen in groepen samenkomen, met een aantal uitzonderingen om het land draaiende te houden. Want zonder contact kan het virus niet overspringen."

Mensen mogen daarom niet meer dan twee mensen thuis ontvangen. Alleen tijdens de kerstdagen (24, 25 en 26 december) is er één iemand extra welkom.