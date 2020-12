LIVE: Premier Rutte doet het land op slot

Omrop Fryslân zendt de toespraak van de minister-president maandagavond live uit op televisie, in een extra uitzending van Fryslân Hjoed. Ook is de toespraak te volgen op de radio, op Omropfryslan.nl, in de Omrop-app en op Facebook.

In de studio reageren Fred Veenstra en Wouter van Geffen op de toespraak. Veenstra is burgemeester van De Fryske Marren en voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten. Van Geffen is longdokter in het Leeuwarder ziekenhuis MCL.