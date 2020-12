Basisscholen dicht: "Beter korte en stevige maatregelen dan lang en halfbakken"

"De impact en de snelheid van het nieuws is stevig", zegt Helder. "Woensdag de scholen sluiten is heel kort dag, om dan allemaal plannen te bedenken." Maar de school moet ook rustig blijven, zegt hij. "We hebben de afgelopen maanden al verschillende stappen gezet. We gaan nu terug naar maart."

Beter kort en stevig dan lang en halfbakken

De draaiboeken liggen er dus, maar er is nog wel even tijd nodig om te bekijken hoe het na de kerstvakantie allemaal gaat verlopen. Voor de kinderen is de impact het grootst. "Ze hebben er baat bij om elkaar te ontmoeten. Scholen zijn 'leef- en leergemeenschappen'." Wat Helder betreft is een korte en stevige lockdown beter dan lang en halfbakken.

Niet alleen voor de kinderen is het zwaar, ook voor de leraren. "Zij hebben al een stevige inspanning gemaakt om het fysieke onderwijs op orde te houden. We hebben hier ook te maken met 'vervangingsproblematiek'. We hebben houden en keren met de bezetting. Zo nu en dan heeft ook een klas al online onderwijs gekregen."