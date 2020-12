Mitchel Paulissen: "Zonder Sandor hadden we vorig jaar een groot probleem"

Cambuur staat na 16 wedstrijden aan kop in de eerste divisie. Toch is het spel de laatste periode minder goed. Zo ook afgelopen zaterdag tegen Jong AZ. Cambuur won met 2-0, maar een gelijkspel was volgens trainer Henk de Jong geweest. Ook Paulissen is kritisch. "We hebben de beelden bekeken en de conclusie was dat er weinig ruimte lag. Als je de beelden terugkijkt, zie je dat de ruimte er wel lag. De keuzes die we maakten moest beter."

Verslaggever Andor Faber geeft aan dat Cambuur de laatste weken wel voldoende kansen creëert. "Alleen tegen PSV was dat even minder, maar daar ligt het niet aan." Ondanks het iets slechtere spel wint Cambuur al wel zes wedstrijden op rij. Het verschil met de nummer drie is nu acht punten.

"Beste ploeg waar ik in heb gespeeld"

Paulissen kwam vorig jaar over van Roda JC en is positief over de selectie van de Leeuwarders. "Ik denk dat dit de beste ploeg is waar ik in gespeeld heb. Het is ook een hechte ploeg. We doen naast het voetbal ook veel met elkaar." Met deze ploeg moet Cambuur eigenlijk promotie afdwingen, vindt Paulissen. "Ik denk dat Volendam misschien nog wel onze grootste concurrent is. Al staat Almere City natuurlijk als enige ploeg dichtbij ons."

Paulissen speelde eerder voor VVV Venlo, maar is geboren en getogen in Kerkrade en speelde het grootste deel van zijn carrière voor Roda JC. Arjen de Boer: "Wij denken bij Roda JC toch ook vooral aan die promotie- en degradatiewedstrijden tegen Cambuur. Was jij daar bij?" Paulissen: "Ik zat als jongetje gewoon in het uitvakje hoor. Daarna werd onze bus bekogeld. Zaten we met een paar jongens een beetje te stieren. Volledig in paniek in die bus." Andor Faber: "Voor die club speel je nu." Paulissen: "Ja mooi, hahaha. Het moet wel een beetje leven, toch."

Lof voor Sandor van der Heide

In het stadion hing dit weekend een mooi spandoek voor assistent-trainer Sandor van der Heide. Hij zit momenteel nog thuis door een burn-out. Andor Faber zag dat het Cambuur-trainer Henk de Jong veel deed: "Hij werd na de wedstrijd geïnterviewd door Omroep LEO FM en die gingen er even op door. Je zag dat hij volschoot. Hij schrok er zelf ook een beetje van."

Paulissen roemt de rol van Sandor. "Ik denk dat we geluk hebben, nu met het wegvallen van Sandor, dat we vorig jaar wel met Sandor hebben kunnen werken. Sandor is heel belangrijk. Als we vorig jaar niet hadden gehad met Sandor, dan hadden we echt een groter probleem gehad. Zijn kijk op het spelletje is heel sterk. Hij kan het heel goed uitleggen. Ik heb nog nooit, met dank aan Sandor, zo simpel naar het spelletje gekeken."