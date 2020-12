Drukte in winkelstraten: rijen voor de deur, maar ook duizenden euro's verlies

Stapels taarten

Even verderop in de straat zit de banketbakkerij van Marjan Wezeman. Ook bij haar is het maandag druk: "Dit is extreem, dit is niet normaal." Het begon allemaal rond een uur of twaalf te lopen, mensen belden meteen naar de winkels of ze nog wel langs konden komen.

Vraag is wel of de bakkerij van Wezeman valt onder 'essentieel' of niet. "Ik heb net op de mail gehoord dat wij een levensmiddelenwinkel zijn in de breedste zin, dus wij hebben hoop dat we open mogen blijven." Mocht het anders uitpakken, dan hebben ze al plannen voor een afhaalloket.

De klanten nemen intussen het zekere voor het onzekere, en winkelen maandag massaal bij de bakkerij. Met name taarten uit de vriezer zijn populair: "die nemen ze nu in stapels mee."

Wezeman denkt echter niet dat de maatregels meteen resultaat zullen opleveren: "Het is aan de mensen, hoe ze zich gedragen. De één wil zijn best doen, en de andere heeft er lak aan."