VIDEO: 11 Andere Oorden in Esonstad bij Anjum

11 Andere Oorden is een lichtkunstproject fan LUNA Collective dat wordt vertoond op elf locaties in Fryslân. Iedere dag op een nieuwe, geheime plek. Achter iedere projectie zit een kerstgedachte. Vanwege de beperkte maatregelen mag er geen publiek bij zijn. Een impressie van de lichtprojecten is daarom vanaf maandag 14 tot en met 24 december iedere dag vanaf 17:00 uur te zien op televisie en online bij Omrop Fryslân of op www.friesland.nl/11oorden. Op eerste kerstdag volgt een compilatie.