Concrete aanpak voor bescherming van het Waddengebied op komst

Het gebrek aan concrete besluiten over wat wel en niet mag op de Wadden, was eerder aanleiding voor de Waddenvereniging om niet mee te werken aan het maken van het zogeheten ontwerp Waddenagenda 2050.

Boeren bang

In dat document staat wat er in de Wadden moet gebeuren om het goed te beschermen. Op dat stuk is veel inspraak geweest, onder meer van landbouworganisaties. Die zijn bang dat er nieuwe verbindingen worden gelegd tussen de zoute Wadden en hun eigen gebied. Dat zou slecht uitpakken voor de pootaardappelboeren.

Met in amendement van het CDA en de VVD in de Tweede Kamer is afgesproken dat de invloed daarvan op de pootaardappelsector wordt onderzocht en dat die informatie wordt meegenomen in de besluiten over zulke maatregelen.

Concrete projecten

Het Rijk heeft onlangs dat Ontwerp Waddenagenda goedgekeurd en alle andere overheden die over de Wadden gaan eveneens. In februari zetten alle betrokkenen een handtekening voor de Waddenagenda. Daarna komt er begin 2021 een uitvoeringsprogramma met concrete projecten, laat Brok weten in een ingestuurd stuk voor de media. Het Rijk en de regionale overheden hebben daarover deze zomer nog een overleg, zo schrijven de ministers van Landbouw, Natuur en Visserij en de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.